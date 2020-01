Signo por signo, mirá el horóscopo de hoy viernes 17 de enero

Aries:

Será un día ideal para disfrutar de la soledad. A veces, encontrarse a uno mismo es sinónimo de crecimiento. De cualquier forma, no está de más pasar tiempo con quien se desee, pero no de manera forzada. Por las características del día, todo lo que sea obligación costará mucho, como el trabajo u otras responsabilidades.

Tauro:

Ante todo, mantén la calma. Las cosas pueden no salir como uno quiere. Conviene no reaccionar ante las cosas que no nos guste que los demás hagan. En el trabajo, igual: no busquen sobresalir ni responder. A veces, tener la mente fría puede llevar a lograr grandes cosas. Puede ser un buen momento para compartir con la pareja, pero siempre y cuando se tenga en cuenta lo anterior.

Géminis:

Alternarás buenas y malas durante todo el día. En el amor, deberás aprovechar esos momentos en los que logres la plenitud y no sobredimensionar aquello que te haga mal. Ten cuidado con los gastos, ya que la impulsividad puede dominarte y luego te arrepentirás. Deberás estar muy concentrado en el trabajo. Recibirás una noticia desagradable.

Cáncer:

Se te aconseja no amargarse ante lo que pueda salir mal. A veces, las cosas no son como uno planea, sin embargo, todo tiene solución. Mente fría para resolver problemas. En el trabajo las cosas se harán cuesta arriba, pero con la perseverancia característica de este signo se podrá revertir. Evita empeorar el día.

Leo:

Por desidia o por desgano, se te acumulará todo lo que vienes postergando. Con algunas cosas no podrás, por lo que deberás priorizar aquellas cosas más urgentes y que tengan sean menos costosas. Lo mejor será conversar con la pareja y aclarar esas cosas que te mantienen inquieto. Será un largo día en el trabajo, así que trata de hacerlo bien.

Virgo:

El día empezará agitado pero esa misma dinámica hará que termine con calma. No todo se puede arreglar, así que deja que algunas cosas fluyan. Deberás tenerle mucha paciencia a tu pareja, que a veces no responde como quisieras. Antes que gastar, será mejor que saldes tus deudas.

Libra:

Es un buen momento para dar un paseo o emprender un viaje. A veces, las cosas se solucionan solas y no hace falta estar presente. En el trabajo se te exigirá, pero tienes las capacidades para resolverlo. Gastarás de más, pero te dará satisfacción. Ten cuidado con lo que viene.

Escorpio:

Será un buen día para estar con la pareja. Vibrarás en armonía y eso se percibirá. En el trabajo las cosas fluirán y se te hará rápido y poco tedioso. Evita gastar dinero, ya que lo necesitarás más adelante.

Sagitario:

Deberás dominar la ansiedad. De hecho, lo ideal sería que pudieras descubrir qué es lo que te tiene así. Esto te servirá a futuro, ya que lo que puedas resolver hoy te traerá tranquilidad el día de mañana. En el trabajo las cosas pueden no salir, pero no te frustres, solo será un día malo.

Capricornio:

Recibirás una noticia que estabas esperando. Esto ocupará tu cabeza, pero trata de cumplir con el resto de tus tareas. Tu pareja estará muy receptiva de lo que te sucede, así que no la olvides, compártelo con ella. Concéntrate en el trabajo, porque será un día pesado.

Acuario:

Será un mal día en lo económico, así que trata de no gastar ni de arriesgarte en el trabajo, porque lo puedes echar todo a perder. A veces las cosas no son como uno quiere. Podrás refugiarte en el amor, aunque trata de no pecar por denso. Si te dicen que no, haz caso, no insistas.

Piscis:

Tendrás más tiempo libre que de costumbre, así que elige bien en qué gastarlo. A veces, la compañía de las personas queridas es muy bueno para cultivar el espíritu. En el trabajo estarás tranquilo y lo que te toque hacer no te costará.