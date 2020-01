Lía Crucet contó en un video que padece una dura enfermedad: “Tengo bipolaridad”

Entre semana, Malena González, nieta de Lía Crucet, denunció por abuso a un es Soñando por Bailar y de paso habló de la salud mental de su abuela. La joven reveló que la icónica artista padece de esquizofrenia y que padece un grave estado de salud.

Por otro lado, la hija de Lía Crucet ahondó en detalles sobre el tema, indicando que desde que tiene 15 años que se taparon muchas cosas sobre su madre que prefiere no revelar. “Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado”, afirmó Karina, quien además sostuvo que no quería hablar de la enfermedad de su madre y que ella tampoco estaba en condiciones de hablar porque tiene un “delirio crónico”. “No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones”, afirmó.

De igual manera, sostuvo que sigue haciendo presentaciones: “Está trabajando igual, hace presentaciones y eso es conflictivo, porque si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”.

Pero en las últimas horas, Lía Crucet habló con el periodista Lío Pecoraro y desmintió todo: “Nada que ver, lo único que tengo es un poco de bipolaridad”, sostuvo la artista. Luego, la cantante hizo un video donde aclaraba la situación: “Quiero dejar tranquilo a todo el público porque no tengo absolutamente nada de lo que dicen. Tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. Les voy a traer el certificado médico la semana que viene”, sostuvo Crucet.

Mirá el video: