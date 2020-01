Tras el escandalo, Sofía Bonelli habló del video en la pileta con Caniggia

En las últimas horas se difundió un video en el que aparecían Claudio Caniggia junto a su pareja Sofía Bonelli en una pileta, supuestamente teniendo relaciones. Rápidamente, la novia del ex futbolista explicó qué es lo que pasó realmente.

“Como cualquier pareja, solo estábamos chapando, nada más, no le veo nada raro al video”, sostuvo, y luego se rió. Además, reconoció que el video se podría prestar para que se dijera cualquier cosa y advirtió en que son imágenes que pertenecen a su intimidad.

Noticias Relacionadas Se filtró un escandaloso video de Claudio Caniggia y Sofía Bonelli teniendo relaciones en una pileta

Incluso, indicó que las imágenes en realidad son viejas y que fue en Buenos Aires y no en Punta del Este, como se había informado. “Fue en un lugar privado y no estamos haciendo nada malo. Fue filmado por los albañiles de una obra”, aclaró Bonelli, quien además sostuvo que fue en la piscina de su departamento y no del hotel de Puerto Madero que es donde suelen alojarse.

Sin embargo, se mostró un poco dolida por la viralización del video: “Hoy te graban en todos lados, cualquiera tiene un celular y te filma o te saca una foto”, a lo que agregó: “No sabíamos que nos estaban grabando. Siempre nos cuidamos mucho con ese tema porque hay cierto morbo por parte de la gente de que te enganchen haciendo algo y lo difundan”.

Desde comienzos de este año, el “Pájaro” y Sofía se encuentran en Punta del Este y anunciaron que volverán a Buenos Aires en los próximos días para luego irse a Ecuador ya que el ex jugador tiene compromisos laborales.