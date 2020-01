¿Juguemos? Cande Ruggeri y una invitación muy especial

View this post on Instagram

JUGUEMOS.. Si caen a una isla ud83cudfdd y tienen que sobrevivir.. u2800 Tienen que elegir 5 personas ( conocidas suyas y porquu00e9 ) y 5 cosas . Cuu00e1les seru00edan? ud83eudd14 u2800 Yo elijo : - Mi novio para llegar a agarrar cocos ud83dudc46ud83cudffc ud83cudf34. u2800 - Mi hermana @dairuggeri porque siempre salimos de los juegos de escapes gracias a ella. u2800 - A mi tio Fito que es un salvaje y podru00eda construir una linda casa con ud83cudf34 . @istuan_otero u2800 - A papu00e1 @ruggeri86oficial porque es capitu00e1n y sabe llevar un equipo. u2800 - A mamu00e1 @nancymarielotero porque es psicu00f3loga y necesitamos a alguien que nos tranquilice ! u2800 Cosas : u2800 - Una navaja - Una almohada. - Abrigos - Chocolates - Cepillo de dientes ud83dude05ud83dude4a