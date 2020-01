Cobra, ¿qué pasó? Se desmayó Jimena Barón en pleno show

View this post on Instagram

antes del show / despuu00e9s del show (swipe para un triste final) . Humor a la vida siempre! Estoy bien! Tuve un baju00f3n de presiu00f3n y me costu00f3 un poquito recuperarme. Asu00ed y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad pero profesional siempre) y fue increu00edble la energu00eda y la cantidad de gente! Cuando terminu00f3 hice 5 pasos sin entender nada al camaru00edn y cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba, mi presiu00f3n era inexistente casi ud83eudd7a Venimos trabajando demasiado? Si. las vacaciones fueron demasiado cortas? Si. Mi cuerpo me estu00e1 haciendo piquete? Claramente. Voy a descansar unos du00edas y bajar un cambio asu00ed vuelvo al ruedo fuerte, sana y salva u2728 Perdu00f3n a la gente que me esperu00f3 a la salida del show para sacarse fotos realmente me sentu00eda muy mal (salu00ed con una toalla con hielos en la nuca muy mareada) ud83dude4fud83cudffc Gracias a la gente del hotel por el plato de papas fritas caseras con mucha sal a las 3 am ud83cudf5f me hicieron muy bien! Gracias a la gente de Federaciu00f3n que me atendiu00f3 y me reviviu00f3 en el camaru00edn ud83eudd70 Y a todos los que me dan amor, me lo mandan por DM o me comentan en estas redes superficiales pero amorosas, me hacen bien ud83dudc95 Amo este show con el alma, tiene una energu00eda u00fanica, no se puede hacer a medio pelo asu00ed que descansaru00e9 un poquito pa volver con el ogt encendido como siempre! PD: Los quiero mucho. PD2: Recomienden series o algo. PD3: Manden comida, paso mi dire por DM PD4: si tienen pile me haru00eda bien tmb un chapuzu00f3n! Soy re copada, cebo altos mates y tengo altas listas en spoti (aparte del honor de poder ver mis nalgadas aceitadas) vo fijate