Paulo Londra fue escrachado por una joven en las redes sociales

Una joven escrachó a Paulo Londra en las redes sociales y a raíz de esto el músico fue fuertemente repudiado. La usuaria de Twitter @lynabekk afirmó haber quedado embarazada como consecuencia de haber tenido relaciones sexuales con el artista y luego haber sido obligada a abortar.

“Fue mientras él estaba de tour en Madrid. No usamos protección, y por mucho que yo tomara pastillas, un mes después me di cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé. Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, mando a Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar”, indicó en su posteo de Twitter.

Luego, continuó con su relato: “A los días me cansé de todas las cosas que me decía... que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más... Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo”.

Horas atrás, el cantante de trap había sido tendencia por sus exigencias para participar del Festival de Jesús María. Entre otras cosas, Londra habría pedido no dar notas a la prensa ni encontrarse con sus fans para sacarse fotos o firmar autógrafos y prohibió ser filmado o transmitido en vivo por los medios de comunicación.

