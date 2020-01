Como una sirenita y con un pequeño bikini, mirá como Silvina Escudero te muestra la pileta

View this post on Instagram

u146dIu14aaETEu15e9u144eu15eaO . Para los que les gusta disfrutar como yo les su00faper recomiendo @dolphin.ar Este robot te mantiene la pileta limpia todo el au00f1o y lo mejor es que hace todo por vos. Cepilla el fondo y las paredes, barre y filtra tu pileta. Lo programas una vez y listo, a disfrutar!!!