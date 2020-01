¡Lo hizo de nuevo! Sara Corrales y otra foto de alto voltaje

View this post on Instagram

No saben cu00f3mo extrau00f1aba esta ciudad tan mu00e1gica! C A R T A G E N A del alma, como no llevarte en el corazon? ud83dudc99ud83cudf0aud83dudc99 . . ud83dudc99Bikini: @patriciaramirezswimwear. . . #sun #sea #cartagena #islasdelrosario #friends #saracorrales #actress #model #bikini #body #trip #celebration #friendship #colombia #ocean #vacation