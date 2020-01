¡Año nuevo, descuido nuevo!: Silvina Luna jugaba con una estrellita y no se dio cuenta que se le abrió...

View this post on Instagram

Quiero desearte un hermoso cierre de au00f1o y un comienzo de 2020 rodeado de las personas que te hacen bien.u2063 u2063 Que renueves tus esperanzas, sueu00f1os y fortalezcas tu camino!.u2063 u2063 Que encuentres lo que estu00e1s buscando profundamente, que veas luz en las pequeu00f1as cosas, agradeciendo siempre!.u2063 u2063 Una bendiciu00f3n es que podamos evolucionar como sociedad, tenderle una mano a quien lo necesita y que podamos pensar colectivamente ya que estamos todos conectados!.u2063 u2063 Deseo un mundo mejor!.u2063 u2063 Feliz 2020 saludable, pru00f3spero, con paz en nuestros corazones.u2063 u2063 Love ud83eudd42