Nicole Neumann afirmó que le hubiese gustado amar a Cubero toda la vida

Nicole Neumann declaró sobre su relación con Fabián Cubero, con quien lleva ya tres años de separación. La modelo se mostró reacia a hablar sobre el futbolista “No tengo más ganas de hablar. Ya me hinchó un poco los cocos que se diga cualquier verdura. Que lo sigan los abogados el tema porque yo ya estoy podrida”.

La rubia de 38 años y el jugador de 40 mantienen una tensa relación luego de la ruptura. Según afirmaron, solo se limitan a hablar sobre cuestiones que estén vinculadas a sus tres hijas, mientras que en la televisión y redes sociales se dicen de todo.

En el programa de Andy Kusnetzoff, Cubero afirmó el sábado pasado que el vínculo entre ambos es difícil de mantener. “Me gustaría llevarme bien, pero por ahora no se puede lograr. Si pasan estas cosas (la cámara oculta que hizo Neumann en su domicilio), que te exponen permanentemente, no se puede... Para organizar el tema de las nenas, nos hablamos por WhatsApp", aseguró el futbolista. Ante esto, la modelo respondió el lunes en el programa Nosotros a la Mañana revelando detalles de la relación luego de su separación.

La rubia declaró este lunes: "Cuando se reclamó con abogados, sí dijo dónde vivían. El día que se mudó, no. Me enteré que mis hijas convivía con otra persona además del papá tres semanas después". Además, reconoció que “para el afuera uno puede decir cualquier cosa, el tema es cómo reacciona”.

Andrea Campbell le preguntó si habían intentado volver después de la separación, a lo que la rubia respondió: “Al menos de mi parte, no. Fue una decisión que mastiqué durante un año y no fue nada fácil romper una familia. Si hubiera podido decidirlo, me hubiera encantado decidir amarlo toda la vida y poder seguir con esta familia toda la vida, pero uno no elige cuándo empieza amar y cuándo deja de amar"