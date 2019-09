Luis Ventura se 'sacó' y le pegó duro a una famosa: “¡Es el mismo mamarracho de toda la vida!"

Sin medir las consecuencias. Así se pronunció el pasado domingo el periodista Luis Ventura en 'Infama'. Fiel a su estilo de exponer su opinión le duela a quien le duela, el ex compañero de Jorge Rial no pudo contenerse y habló de la figura de Mariana Nannis, quien se encuentra inmersa en una polémica separación del ex futbolista Claudio Paul Caniggia, al que incluso denunció como violento.

Ventura, como el resto de panelistas del programa que se emite por América, estaba escuchando a Juan Dragani, abogado de Mariana Nannis, exponer los motivos por lo que la jueza que interviene en el caso había dictado que Caniggia venga al país para someterse a pericias psicológicas.

"Nosotros iniciamos una acción y quien determinó estas pericias fue la jueza. Esto fue porque hubo pruebas que avalaron los dichos, hubo documentación", acababa de decir el letrado cuando Ventura saltó con firmeza a dar su versión de los hechos. “Doctor, usted sabe muy bien que esto tiene que ver con la ida de su hogar de Claudio Paul. Usted sabe que a Mariana le importaba tres car... la vida de Claudio Paul Caniggia. Usted sabe que cuando Claudio estaba acá o en Brasil, ella estaba en Europa y le importaba tres car... lo que pasara con el marido”, indicó el periodista ante la sorpresiva mirada de sus compañeros.

Pero eso recién era el comienzo. El también conductor del programa 'Secretos Verdaderos' se despachó con más munición pesada contra la Nannis: “¿Ahora se acordó que existe Caniggia? ¿Ahora que están en crisis y separando bienes? Esto judicialmente se conoce como una medida intimidatoria. Le pide internación para incomodarlo y declarar el cuadro de salud que tiene Claudio, que a lo mejor es importante, pero no es para internar. Si tanto le importaba la vida de Caniggia hubiera iniciado lo que está iniciando, muchos años atrás”.

“No me sorprende nada. Para mí, Mariana Nannis es el mismo mamarracho de toda la vida. Siempre comió del plato ajeno. ¿Ella es la víctima? ¿Alguien que vivió de rentas toda la vida sin haber hecho nada? ¿Sin haber movido un dedo?”, añadió, dando la sensación que aún tiene mucha más para decir