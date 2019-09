La experiencia traumática que vivió Ivana Nadal en un ascensor

Ivana Nadal tenía 14 años cuando vivió una tremenda experiencia en un ascensor. A la joven le ofrecieron ser modelo, lo habló con su familia y finalmente decidió probarse. Cuando llegó al edificio a hacer el book, el manager mandó a la madre y a la abuela a tomarse un café.

Ivana estaba haciendo las fotos y el hombre le pidió cambiar de locación. Le dijo que subieran a la terraza. Mientras iban en ascensor, el hombre la acosó. "En el ascensor subimos un piso y lo traba. ‘¿Qué hacés?’, le digo y ahí es cuando me dice ‘el medio se maneja de una forma que capaz todavía no conozcas, pero si vos querés llegar a algún lado me tenés que dar un beso’. ¡Yo tenía 14 años!”, reveló en el programa de Pampita en la televisión digital.

Ante el tremendo pedido, Ivana le contestó. Le pidió que se aleje y empezó a decir ¡me quiero ir!. Finalmente pudo escapar. Años después pudo contarle a su familia lo que había atravesado.