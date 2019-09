"¿Fuiste violado?": la desubicada pregunta de Mirtha Legrand a un invitado

Mario Massaccesi fue uno de los invitados a la mesa del histórico Almorzando con Mirtha Legrand este domingo. A lo largo del programa intercambió opiniones sobre diversos temas con la diva -incluso recordó a José Martínez Suárez, hermano de la conductora, que murió el pasado 17 de agosto-, demostrando que tienen una buena relación. Sin embargo, vivió un momento muy incómodo al aire ante una inesperada pregunta de La Chiqui.

"Una vez, aquí sentado, dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tu familia… ¿Seguís sin confesarlo?", introdujo el tema Mirtha, mirando a Massaccesi. "No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea, que lógicamente ha marcado mi vida", le respondió el periodista.

Y continuó: "Yo salí solo y huí hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Tenía muy claro a dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama". Pero Mirtha lo interrumpió y señaló: "Qué analítico que sos".



"Bueno, es que trabajé mucho para poder sanar el dolor. Yo me ocupé sobre todo de ser feliz: trato y soy feliz cada instante de mi vida, aún en aquellos momentos desagradables. Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven", señaló el invitado.

Sin embargo, la diva no quiso cambiar de tema y le preguntó: "¿Fuiste violado?". Muy calmo, Massaccesi solo atinó a responderle: "No lo voy a decir. Nunca lo voy a decir, fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia".

"La primera vez que estuve acá… Obviamente en mi casa nos ven, en Río Cuarto nos ven, y al día siguiente comenzaron todos los canales de televisión…", recordó Massaccesi. Y fue nuevamente interpelado por la conductora: "Claro, a preguntar, porque todos queríamos saber".

Massaccesi, nuevamente muy correcto a pesar de la situación incómoda, respondió: "Pertenece al ámbito de la intimidad. Yo considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo".

"Ahora se cuenta todo en televisión", dijo Mirtha, intentando obtener el testimonio del periodista. En ese momento, dos de las invitadas en la mesa se metieron en la conversación, intentando ayudarlo a salir del momento incómodo. "Hay que respetar el tiempo de la víctima que habla cuando puede, no cuando se quiere o se espera que hable", aseguró Carla Quevedo, la actriz que interpretó a Alicia Muñiz en la serie Monzón, que se encontraba sentada al lado del periodista. Mientras que Amelita Baltar agregó: "Respetarse uno para que no lo manoseen".

"Hay un ámbito de intimidad que hay que cuidarse, eso es conocerse también", agregó Massaccesi, quien continuó contando las consecuencias de su visita anterior al programa: "Al día siguiente yo llamé a mi familia. No pertenezco al club de la pelea, no me interesa. Mi hermana me dijo: 'Nosotros estamos con los brazos abiertos… Sabemos quién sos, sabemos la clase de persona que sos, el laburante que sos, el soñador que siempre fuiste, y nosotros admiramos eso. Lo único que podemos hacer es tener los brazos abiertos, si vos querés acá estamos, sino está bien igual'. Y yo respeto mucho ese silencio de protección, de cuidado, de amor, de respeto. Nunca lo voy a contar públicamente".

Mirtha dejó de repreguntar, pero igualmente quiso saber más sobre la intimidad del periodista, a quien le consultó si alguna vez se había enamorado. "No, soy un bicho raro", señaló Massaccesi. "¿No sabés lo que es el amor?", repreguntó, extrañada, la conductora. "Nunca viví en un proyecto de pareja, soy el perro verde de mi familia. Mucha gente pertenece al 'club de solos y solas', lo que pasa es que ser soltero tiene mala prensa", respondió él.

Casi al finalizar el programa, minutos después de vivir este incómodo momento, Mirtha se disculpó con el periodista. "Perdón si te pregunté algo que te molestara", le dijo la conductora, asegurando que hay que saber cuándo pedir disculpas y haciendo un paralelismo con su pedido de perdón de la semana pasada, luego de afirmar que Mauricio Macri "se ha convertido en un fracasado".

Al escuchar lo sucedido, los televidentes de Almorzando con Mirtha Legrand criticaron a la diva y apoyaron al periodista en Twitter. Jey Mammon fue uno de ellos. "Mirtha insistiendo con Massaccesi capítulo mil sobre algo que no quiere contar", escribió el humorista.

Franco Torchia también se pronunció al respecto: "En 2015 fui invitado a ese programa por mi crónica como sobreviviente de abusos sexuales en mi infancia. Había ido un par de veces antes: esa fue la última vez. Ese día también estaba Mario Massaccesi y ella hizo lo mismo con él, en otros términos. No debería estar al aire".

Otro usuario escribió: "Sra. son muy lamentables sus comentarios. La semana pasada con el presidente Macri, ahora una pregunta muy desubicada al Sr. Mario Massaccesi. Ya es hora de que se retire".

En ese sentido se manifestó otra persona: "Mirtha Legrand le pregunta a Mario Massaccesi en vivo: '¿Fuiste violado?' No es una pregunta inapropiada ni tampoco incómoda. Simplemente es una falta de respeto difícil de explicar. Desubicación total de una señora que perdió todo freno inhibitorio".

Fuente: Infobae