El hermano de Harvey Weinstein sabía que era un depredador sexual

Ya no hay dudas de que Harvey Weinstein fue un depredador sexual que se creía intocable. Construyó un imperio cinematográfico en Hollywood que se derrumbó cuando saltaron a la luz los abusos y violaciones que cometió durante décadas. Ahora se dio a conocer que Bob sabía y le pidió a su hermano que busque ayuda por su "mal comportamiento" dos años antes de que se hicieran públicas las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el magnate de Hollywood, revela un nuevo libro.

Dos años antes de que las acusaciones de acoso sexual y abuso contra Harvey Weinstein se hicieran públicas, su propio hermano y socio comercial, Bob Weinstein, lo confrontó y le suplicó que recibiera tratamiento médico por lo que describió como muchos años de "mal comportamiento".

"Has traído la vergüenza a la familia y a tu empresa a través de tu mal comportamiento", le escribió Bob Weinstein a su hermano. "Una vez más, tu reacción fue culpar a las víctimas o minimizar el mal comportamiento de varias maneras. Si crees que no hay nada malo en tu mal comportamiento, entonces avísale a tu esposa y familia".



En sus pocos comentarios a la prensa desde que estalló la historia de Weinstein, Bob dijo que vio erróneamente el problema de su hermano como adicción al sexo.

La carta, no publicada anteriormente, se reproduce en su totalidad en "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" (Ella dijo: la historia de acoso sexual que ayudó a encender un movimiento), un nuevo libro de Jodi Kantor y Megan Twohey, dos reporteros de The New York Times que fueron los primeros en contar sobre la historia de abusos del magnate, ayudando a despertar el movimiento global #MeToo.

El libro, que Penguin Press publicará este martes, arroja nueva luz sobre los roles que varias figuras jugaron que cubrieron a Weinstein. Basándose en nuevos informes y registros corporativos, correos electrónicos y mensajes de texto previamente no divulgados, "She Said" descubre más sobre el alcance de las supuestas transgresiones de Weinstein y el laberinto de acuerdos secretos y acuerdos restrictivos de confidencialidad que permitieron al empresario y otros hombres con posiciones de poder ocultar su comportamiento y prosperar en sus carreras.

Weinstein, quien enfrenta un juicio penal por cargos de agresión sexual y violación, negó haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento y se declaró inocente.

Una de las figuras centrales de "She Said" es un ex alto ejecutivo de The Weinstein Company: Irwin Reiter. Reiter, un contador que trabajó para Weinstein durante décadas, estaba cada vez más alarmado por su comportamiento hacia las mujeres y había planteado inquietudes dentro de la empresa, sin éxito.

El libro revela que fue Reiter quien proporcionó a los reporteros un memorando interno explosivo de un empleado que describió el acoso de rutina de Weinstein contra las empleadas y actrices. También alertó a Kantor y Twohey, quienes estaban investigando acuerdos financieros del empresario por acoso sexual desde hace décadas, sobre otras acusaciones recientes contra Weinstein.

"She Said" revela la identidad de una víctima de Weinstein.

Rowena Chiu, ex asistente de Miramax que recibió un acuerdo en 1998 después de que Weinstein supuestamente la agredió en una habitación de hotel. Por primera vez, describe que fue silenciada por un acuerdo de confidencialidad y contratada en Miramax en un aparente esfuerzo por parte de Weinstein para mantenerla cerca. Luchó con la depresión e intentó suicidarse. Permaneció en silencio durante casi 20 años, incluso se negó a contarle a su esposo sobre la violación o el acuerdo.

"She Said" también es una exploración del periodismo de investigación. El libro narra cómo se reunieron las acusaciones con relatos de las primeras llamadas de los periodistas a actrices de las que sospechaban que tenían historias sobre Weinstein, y sus esfuerzos para identificar a los destinatarios de los acuerdos confidenciales. Gwyneth Paltrow, una de las estrellas más grandes de Weinstein a lo largo de los años, tenía miedo de aparecer , pero se convirtió en una fuente temprana y crucial, compartiendo su historia e intentando reclutar a otras actrices para hablar.

En la publicación también mencionan a la abogada Gloria Allred que estuvo detrás de un acuerdo de una de las víctimas de Weinstein en 2004. De acuerdo al diario, la firma también ha trabajado en pactor que silenciaron a las víctimas de Larry Nassar y Bill O'Reilly.

La hija de Allred, la abogada Lisa Bloom, trabajó para anular la investigación de los periodistas y desacredita a sus acusadores. En un memorando confidencial a Weinstein que Bloom escribió en diciembre de 2016, que se reproduce en "She Said", ofreció ayudarlo a dañar la reputación de una de sus demandantes, Rose McGowan.

"Me siento equipada para ayudarlo contra lRose del mundo, porque he representado a muchas de ellas", escribió Bloom, antes de presentar un libro de jugadas de varios pasos sobre cómo intimidar a los acusadores o pintarlos como mentirosos.

Bloom acompañó a Weinstein en una visita sorpresa al Times el día antes de que se publicara el artículo inicial, para presentar a los periodistas información con la intención de retratar a varios acusadores, incluida Ashley Judd, como poco confiable y mentalmente inestable.

Más tarde, Bloom le dijo a los periodistas que "lamentaba profundamente" haberlo representado, y lo calificó de un "error colosal".

Otro miembro del equipo legal de Weinstein, el abogado David Boies, ayudó a su cliente a evadir el escrutinio por su tratamiento de las mujeres durante 15 años, trabajando para detener la presentación de informes sobre el productor por los medios de comunicación, bloqueando el consejo de administración.

"She Said" es una ola de nuevos libros sobre Weinstein y otros hombres poderosos acusados ​​de mala conducta sexual. A principios de este año, Penguin Press adquirió otro libro de Weinstein del escritor neoyorquino Ken Auletta.

Little, Brown and Company planea lanzar el libro de Ronan Farrow , hijo adoptivo de Woody Allen. "Atrapa y mata: mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores", es un relato de su propia investigación sobre Weinstein, cuya publicación está programada para octubre.

