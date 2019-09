Mirtha Legrand tras la "panquequeada": "Nadie me domina ni me maneja, digo lo que siento"

El escándalo estalló el sábado pasado en La Noche de Mirtha cuando la diva, en medio de una charla con sus invitados sobre la situación económica del país, dijo que "Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado". Los medios rápidamente se hicieron eco de sus fuertes palabras y los televidentes manifestaron su sorpresa en las redes sociales. Al día siguiente, en su histórico programa, la conductora se retractó: "Tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir".

Este sábado, una vez más, Mirtha hizo referencia a lo ocurrido. Según su testimonio al comienzo de su programa, durante la semana recibió muchas críticas tras haberle pedido disculpas al Presidente. "Muchos dijeron que me llamaron para que me rectificara", confesó la diva. Sin embargo, ella aseguró que no fue así.

"El fin de semana pasado dije que yo era panquequera. Yo no soy panquequera. Quise hacer un chiste y me salió mal, esa es la verdad. De manera que quiero aclarar que sigo fiel a Cambiemos. Votaré a Macri porque le tengo cariño y simpatía y porque creo que es lo mejor para nuestro país", aseguró Mirtha.

En ese sentido, continuó: "Ustedes saben que lo critico y lo critiqué mucho. Pero dije una palabra de la que me arrepentí. Pienso que (Macri) es lo mejor para nuestro país. Mil disculpas… Yo salgo en vivo y de pronto uno dice 'voy a hacer un chiste' y dije 'soy panquequera'. Y no lo soy".

"Esta semana he sido vapuleada por todos lados. Así que mil perdones si ofendí a alguien, no lo quise hacer. No soy panquequera, soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Yo pienso con mi cerebro y también con mi corazón. Y mi corazón me dice que debo votar a Macri, así que lo voy a votar con todo mi cariño y mi amor", dijo, y pidió un aplauso a todos los presentes por sus palabras.

Respecto a las críticas que recibió tras su pedido de disculpas, señaló: "Nadie me domina ni me maneja. Me manejo sola. Nadie de producción me maneja, ni del Gobierno, ni del canal. Digo lo que pienso y lo que siento. Así que está aclarado todo…" Antes de presentar a sus invitados, dijo que tiene algunas molestias en su garganta, y bromeó: "Me quedé afónica por este disgusto que tuve".

Luego, María O'Donnell, una de sus invitadas de la noche, le consultó por el escándalo que se generó, y la diva manifestó su decepción por la situación actual de la Argentina: "Yo apoyé mucho a este Gobierno y siento que me han defraudado. Hice muchísimo para que ganaran desde esta mesa. Está bien, hay que admitirlo. He visto que las cosas no funcionaban, que arrasó el kirchnerismo y que vuelven otra vez…"

Fuente: Infobae