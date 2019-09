Luchi Arustizia, la joven promesa que rompe el esquema y se inserta al mundo del reggaeton

Camila Arustizia para sus allegados pero conocida en el ámbito de la música como ‘Luchi’, es la joven promesa de 20 años que por decisión propia suya se insertó en el mundo del trap-reggaeton, la música que últimamente se está escuchando en las noches de la bailanta del mundo. Ser música lo lleva en la sangre, su papá, Jorge Arustizia, fue rockero, pero ella desde chica (canta desde que tiene 6) decidió otro rumbo y sola se animó a triunfar. Y así logró su propio y primer videoclip que salió el último 30 de agosto y busca más. Sus proyectos no acaban y busca llegar a lo más alto.

Luchi busca su sello propio, quiere salir de la ‘moda’ la cumbia pop o el cuarteto, y así encontró el reggaeton, un ritmo que a ella además le apasiona. Además sus días son atareados, piensa solo en la música y en sus próximos proyectos: “En la provincia no hay muchos cantantes del reggaeton, decidí meterme a este mundo. Vamos a sacar bastantes temas para ver como salen y probaremos”.

Su primer videoclip oficial fue “Muevelo”, se grabó aquí en la provincia con ayuda de un productor local y las instalaciones de un boliche de San Martín. “Cuento con la ayuda y el apoyo de mi representante -es su papá- que es el que me dice por dónde tengo que ir o que es lo que me queda bien; me ayuda con las letras, en la música en todo”, expresa agradecida ante el apoyo recibido por parte de su familia.

Su carrera es extensa, desde los 6 años se sube a los escenarios para cantar, y así pudo hacerlo en diferentes fiestas de departamentos y también bares y boliches sanjuaninos. Ahora mismo también integra una banda de cuarteto y junto con ellos busca insertarse también en el reggaeton.

Sus sueños no paran y los horizontes lo tiene fuera de la Argentina: “Últimamente estoy teniendo varias contrataciones y bueno este noviembre viajo a Buenos Aires a presentar proyectos, y bueno si tengo la posibilidad de irme al exterior lo aprovecharía, no la dejaría pasar”.

GALERÍA: