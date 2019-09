Famosa modelo argentina reveló que fue acosada cuando tenía 13 años

A sus 38 años, Nicole Neumann se dio cuenta que fue acosada cuando era menor de edad. La reconocida modelo comenzó a trabajar cuando apenas tenía 12 y desde entonces, distintos productores y fotógrafos tuvieron actitudes indebidas con ella.

Así lo expresó este viernes en "Nosotros a la Mañana" cuando Paula Galloni reveló que fue víctima de acoso. "A mí me pasó de chica, (...) Pero en ese momento no era un abuso ni un acoso. Entonces lo vivías como raro… Lo que tiene es que, como yo era tanto más chiquita, tenía a mi mamá siempre atrás, tenía ese freno. Pero uno no decía ‘me acosaron’. No se vivía de esa forma", anunció la expareja de Fabian Cubero.

"Hoy me doy cuenta de que esas situaciones fueron acoso. Más cuando era menor de 18, bastante menor. He tenido 13 o 14 años...", comentó Neumann. Por lo que luego le preguntaron si se volvió a cruzar con aquellas personas de adulta. Al respecto advirtió: "Sí. Pero nada, ya está, pasaron 18 años. Ellos actuaron súper naturales. No era Nicole a los 12, pero hoy se habla y es otra cosa. Sabemos de qué hablamos y tiene un título, en ese momento no tenía ni el título el acoso".