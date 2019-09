La foto prohibida que prueba la traición de la DJ con Pampita

La traición suele estar a la vuelta de la esquina. Frase que se repite a diario en Carolina Ardohain en su círculo íntimo debido a la escandalosa foto que se filtró en la que su amiga Puli Demaría abrazada con la China Suárez en la fiesta del pasado viernes cuando se celebró el exitoso final de la serie “Tiempos de Amor y Venganza”.

La DJ, íntima de Pampita, salió a desmentir que ella se sacó una foto con la actual pareja de Benjamín Vicuña. Sin embargo, apareció una imagen que indica todo lo contrario. En la foto aparece la Demaría abrazada con la protagonista de la serie. Esta placa habría enfurecido a la modelo argentina ya que considera una traición por hablar con la persona que le quito a su ex esposo y destrozó su familia que había formado con el actor chileno.

A pesar que la DJ negó rotundamente esto y, además, afirmó a través de las rede sociales lo siguiente: "Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago, la empujo de la cabina? ¿Eso quieren? ¡Déjense de joder, por favor! ¡A mí con agresiones no! ¡Mi relación con Carolina va más allá! Y en todo caso con quien deben hablar es con ella. Obviamente nunca pude imaginar que La China iba a poner esa foto, no soy su amiga. Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que por favor saque la foto de su Instagram"

La respuesta no tardó en llegar por el lado de la actriz argentina: "A @sarapuraDJs (Puli Demaría) se los llamó desde @Azareventos para ser parte de la fiesta de ATAV. Vinieron con la mejor por canje, está claro, a cambio de alguna storie y/o mención. El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir, ya que yo comencé con la organización de la fiesta junto a Vanesa Bafaro (encargada general de prensa de El Trece y de Pol-Ka). Y si te trae problemas con el público no tengas buena onda en la vida real conmigo. La vida no es una red”.

¿Cómo seguirá? ¿Pampita tendrá otra nueva ex amiga por culpa de la China Suárez?