Nannis trató de "prostituta" a la nueva novia de Caniggia y esta le contestó: "Voy a ir a..."

La pelea entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se convirtió en unas de las más mediáticas en Argentina y al otro lado del Atlántico. Y la aparición de Sofía Bonelli, la nueva novia del Pájaro, agitó aún más el caldeado ambiente al punto tal de que la tercera en aparecer ya está meditando salir con los tapones de punta, Y no es para menos después de la aparición de Nannis en la TV italiana.

“Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero. La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo. Es como una escort. Es paga, escort… Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Te puedo mandar las fotos”, fue lo que Mariana aseguró de Bonelli antes las cámaras tanas.

Y la Sofía no aguantó más y en 'Los Ángeles de la Mañana', valiéndose de la amistad con la panelista Andrea Taboada, se hizo oír a través de un mensaje de WhatsApp: “Hay un montón de acusaciones completamente falsas, me da mucha bronca, vos no te imaginás, yo me estoy mordiendo la lengua para hablar con la educación que me inculcaron mis padres. Me cuesta mucho responder en este momento, me han mandado mensajes de todos lados, y esta es la única vez que yo voy a hablar".

“Tengo mucha bronca, es un lugar muy injusto, muy feo en el que me ponen. ¿Qué querés que te diga? Creo que cualquiera que se ponga un ratito en mi lugar me va a entender, pero cuando pueda hablar y lo voy a hacer, y voy a aclarar todas las dudas, todas. Tengo pruebas de todo y voy a ir a fondo”, completó Sofía Bonelli.

La pelea promete nuevos capítulos.