Jimena Barón, furiosa con un presentador que le dijo a la gente que ella le iba a mostrar el ...

Jimena Barón realizó una presentación en un megashow de primavera en Villa Carlos Paz.

Antes de que se presenté con su espectáculo, y mientras presentaba a la banda anterior, el conductor del evento, Andrés Manzur, le dijo a los púberes presentes: "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo. Ella hace alarde. Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida, y la gente va a delirar", dijo.

Al enterarse de esa presentación, que no escuchó en vivo, la Barón explotó: "No está bien que me presenten como un culo. No digo que la gente no tenga ganas o no vaya a ver mi ojete, pero esto de presentarme solamente como eso es antiguo, me cansa, me abure", tiró.

"Me parece increíble que en 2019 el culo de una mujer sea un tema. Y si es por presentar culos, que presenten los culos de todos, el mío y los de los chicos de la banda que tocaba antes", cerró.

El tema generó una fuerte polémica y mereció hasta un comunicado de repudio del colectivo feminista Actrices Argentinas.