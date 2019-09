Flor Marcasoli se filmó mientras le toqueteaban la c...

View this post on Instagram

Quiero agradecerle ud83dude4c a Romina ud83eudd17 (Kinesiu00f3loga, especialista en osteopatu00eda y en kinesiologu00eda dermato funcional) de ud83dudc49@equilibriocentroesteticaylaser ud83dudc48 por habernos recibido con tanta calidez en su consultorio y habernos brindado una hermosa tarde de spa ud83dudc86 en Pozo del Molle, Cu00f3rdoba. Una excelente profesional y sobre todo hermosa persona! Vela shape 3, Lu00e1ser Candela, Venus freeze , Bronceado natural Canelle @cannellecordoba , Sesiones de Kinesiologu00eda y mucho mu00e1s en u2705@equilibriocentroesteticaylaser se los su00faper recomiendo!!!ud83dudc4c #centrodeosteopatia #kinesiologiayesteticaintegral