Sol Pérez, a los gritos, se cruzó feo al aire con Amalia Granata, ¿por qué?

En la semana, Amalia Granata ya se había cruzado con Luciana Salazar por lo que había dicho “Luli” en Showmatch sobre su elección como diputada en Santa Fe. Por este motivo, la panelista “pro vida” la tildó de “operadora política” y como no hay dos sin tres, se sumó a esta disputa dialéctica la “ex chica del clima” Sol Pérez.

El cruce entre Sol Pérez y Amalia Granata se dio en el programa Involucrados que se transmite por América TV de este miércoles. La producción se comunicó con la diputada electa quien contó los motivos por los que había atacado a Luciana Salazar cuestionando sus tuits, afirmando que dice que es cantante, modelo y actriz, y que por eso se pregunta “desde qué lugar ella da esa información o dice cosas graves que van en contra de la Constitución Nacional".

Luciana Salazar en Showmatch

Ante esta situación, la “ex chica del clima” que estaba presente en el programa televisivo, disparó contra Granata: "A muchos periodistas que tienen programas políticos no se les pregunta si están operando o no. No se les cuestiona la información que dan, no se les pone en jaque si son periodistas recibidos o no. ¿Por qué a los hombres no y a Luciana si? ¿Por ser mujer?”.

Luego, el ambiente se caldeó más y más, llegando a que ambas gritaran. Mirá el video de la pelea completa: