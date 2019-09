Cinthia Fernández y un beso no apto para cardíacos

View this post on Instagram

Y aunque fue una noche gris e injusta, el puso luz con su cu00e1mara . Gracias @negroluengo por capturar esta gala que para mi estuvo aprobada u2764ufe0fy mu00e1s con una persona q no baila y le puso todo el esfuerzo y trabajo. A remontarla en la sentencia @martinbaclini @veropaschiero @lucaserdociain @showmatch