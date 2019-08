Monica Farro le dijo de todo menos bonita a Vicky Xipolitakis

Farro pusó en duda a la Griega porque "su vida siempre fue una historia de cuento de hadas". Además, recordó que las hermanas mediáticas se burlaron de ella cuando contó su dura historia de violencia.

"Ellas pusieron en duda si lo mío era verdad. Les puede pasar y sería una cagada que les pase. Hay un nene chiquito, me imagino que se separó. Pero, no me interesa su vida. Si es verdad, es una pena. Ellas se portaron muy mal conmigo. Incluso, cuando fui al programa (Incorrectas), Stefy seguía poniendo en duda si me pegaban. Ahora lo vivís con tu hermana y ¿qué te pasa?, ¿sos boba?".

En el programa de radio "El show del espectáculo", conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá, la vedette aseguró: "No me sentaría a comer con ninguna de las dos".

"El momento más duro en mi vida fue separarme de mi hijo y aceptar los golpes sin hacer nada. A mi me chupa un huevo si mi ex está vivo o muerto. Me hubiera gustado que él sea hombre en algún momento, y ponga los huevos que dice tener para pedirme disculpas. Jamás lo aceptó y aceptar es de hombre. Un golpeador no es un hombre. Si él lo hubiera aceptado, yo no hubiera hablado más del tema".

Ante la consulta sobre la posible candidatura de Sol Peréz en política, la actriz uruguaya no pudo contener la risa: "Sol Peréz quiere ser diputada ...jajaja. Así está el país, así le va el país con las vedettes que quieren ser diputadas. Es raro. Cuando Amalia Granata dijo que quería ser diputada, yo me reí. Capaz puede ir una persona con más años y que haya vivido más la vida. Sol es muy joven y le falta bastante. Para algunas cosas deben ser inteligentes".