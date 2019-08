Mariano Martínez se hizo un tatuaje del que se puede arrepentir

View this post on Instagram

Siguiendo con el festejo de nuestro aniversario,uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamas pensu00e9 que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda,para mi tiene un enorme significado,es de superaciu00f3n, fuerza y amor. Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Si decir que estu00e1s para siempre en mi Alma,en mi corazu00f3n y tambiu00e9n en mi piel. Junto con otros dos que significan mucho para mi y uno para vos tambiu00e9n. El nombre de nuestra primer hija Alma. Queru00eda darte anoche la sorpresa apenas el reloj marcara las 00:00hs y lo logru00e9 gracias a un amigo de fierro @franciscopagano que me ayudu00f3 a inventar una excusa (de su falso cumpleau00f1os solo con amigos varones jaja) para poder ir hacerme a su casa este tan significativo tatuaje. Gracias @flor.tab por ser tan sensible y aceptar ser parte de este momento. Sos muy grosa. Pd: el u00faltimo video del carruseles es imperdible. Alma diciendo papu00e1 se fue de shoda jajaja. Las amo hasta el infinito y mu00e1s allu00e1 !! ud83dude4fud83cudffbu26a1ufe0fud83dude01ud83dudc9e @camilacavallo