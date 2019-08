La nueva novia de Nicolás Occhiato: una ex de Fede Hoppe, modelo y azafata de Guido Kaczka

Este sábado, Flor Vigna decidió blanquear con un video su noviazgo con Mati Napp y Nicolás Occhiato no quiso ser menos y en la noche de Buenos Aires se mostró con su nueva conquista, Sofía Fernández, azafata de Guido Kaczka y ex pareja de Federico Hoppe.

Desde su cuenta de Twitter, el periodista Ángel de Brito mostró las pruebas de esta relación incipiente que tiene como protagonista al ex de Vigna y a la ex del productor de ShowMatch, donde el participante del Súper Bailando está participando junto a Flor Jazmín.

"La conquista Nicolas Occhiato de esta semana, una ex azafata de Guido, una ex de Fede Hoppe", escribió el conductor de Los ángeles de la mañana para acompañar la foto en la que se ve al joven con Sofía, en una salida nocturna.

El tuit de Ángel de Brito

Sofía Fernández es modelo y participó de Otra noche familiar como azafata de Guido Kaczka. En el 2017 se la vinculó con Hoppe, una vez que el productor había terminado su relación con Laurita Fernández, en medio de un escándalo por cuestiones de infidelidad en la que estaba vinculado Fede Bal.

En los últimos días, Occhiato intentó conquistar el corazón de Carolina Pampita Ardohain, alentado por Marcelo Tinelli, quien quiso ser celestino de la pareja, pero solo se quedó en el intento. El joven conductor reconoció que mandó mensajes privados por Instagram a Pampita en busca de una cita. A Nico también se lo relacionó con Noelia Marzol.

Sofía Fernández

Recordemos que días atrás, Vigna habló sobre su ex: "Pasamos cinco años hermosos y se los agradezco. Si no hubiera tenido un duelo, hubiera sido porque no valió la pena. Nico me enseñó a amarnos y también que hay un momento en el que uno tiene que amarse a uno mismo. Me ayudó a elegirme. Su amor propio me ayudó a que yo encuentre mi amor propio".

Y agregó: "Es un ejercicio el soltar, no es que apretás un botón… En un momento una dice: 'Bueno, me dejás por tercera vez… vamos a intentar soltar'". Además, reconoció que "a mí me hizo mierda", y sentenció: "Así como te digo que es muy buena persona, también le digo que no sea histérico".