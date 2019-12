Una modelo se jugó todo en Instagram. presentó la microbikini, ¡pero sin ...

Una rubia y despampanante modelo norteamericana, llamada Jessica Cakes , presentó un audaz modelo a través de un video de Instagram.

Se trata de una microbikini, que aún no definimos si es de tela, de crema, si está pintada, o qué.

Lo que sí sabemos es que no deja mucho espacio al movimiento, ya que si eso se empieza a caer, acá no queda nadie. Y parece que no tiene nada que la sostenga.

Pero... ¡qué bien le queda!