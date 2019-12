¿Te diste cuenta?: Cande Ruggeri y una foto de gym que encierra en un pequeño e íntimo detalle

View this post on Instagram

Quiero compartirles un poco de mi rutina diaria y que se sumen ustedes tambiu00e9n a una vida con actividad fu00edsica. Por quu00e9? Porque u2714Te llena de energu00eda, u2714Buen humor y u2714 Le haces bien a tu cuerpo ! Al principio cuesta un poco pero despuu00e9s vas a necesitar entrenar ! ud83dudcaaud83cudffc Otra de las cosas que no puede faltar en mi vida son los tampones Kotex que me dan la libertad para hacer esto y muchas cosas mu00e1s. Deslicen para ver el video! #ellapuede