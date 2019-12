El novio de Issa Vegas lo tiene muy ancho: ¡salí de ahí, Maravilla!

Cuando pase Issa Vegas por la calle, tené cuidado y no gires la cabeza.

Si ves que va de la mano con el novio, y no llegaste a mirarlo bien, no observes, por favor. Porque si el muchacho no tiene buen humor, con esos brazos, te va a hacer pasar un buen momento.

La jovencita es un dechado de virtudes físicas a base de fuerte entrenamiento, y por lo que parece, el muchacho no se queda atrás.

¡Qué pedazo de biceps!