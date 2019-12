¿Es muy difícil? Mira la tremenda postura de Ximena Capristo para infartarse

View this post on Instagram

Intu00e9ntalo + de 1 vez.... esta claro que de una no sale ud83dudcaaud83cudffe..... #desafios La inversiu00f3n hacia atru00e1s es un movimiento muy espectacular ud83eudd38ud83cudffdu200du2640ufe0f Antes de intentar hacer este ejercicio hay q dominar el puente y la preparaciu00f3n del remonte... mira ud83dudc41 3,2,1 de atru00e1s para adelante son los pasos que tenes que cumplir antes de la lanzada hacu00eda atras........ #vertigo ud83dudeab #sabado #experimentando #souplesse