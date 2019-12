Evangelina Anderson festejó sus 12 años de novia ¡a puro chapeee!

View this post on Instagram

u00c9sta es nuestra primer foto juntos. 12 au00f1os atru00e1s, quien diru00eda que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero. Ese chico que ven en esta foto, se convirtiu00f3 no su00f3lo en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papu00e1 de mis hijos, u00e9l, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero por lo menos, en 12 vidas mu00e1s...