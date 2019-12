Pescaron a Sara Corrales muy picarona, de espaldas sobre el agua y sin…

View this post on Instagram

Que esta noche tengamos una pequeu00f1a dosis de lo que deseamos en nuestros corazones para los 365 du00edas siguientes: PAZ, AMOR, RESPETO, CARIu00d1O, FELICIDAD, ARMONu00cdA, AGRADECIMIENTO, CALMA, BENDICIONES, LIBERTAD... tantas cosas hermosas que se desean para hoy... pero hagamos que permanezcan en nosotros siempre. Los adoro!