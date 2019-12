¡Aaapaaaa que videíto!: Jésica Cirio y un inesperado baile que levanta temperatura

View this post on Instagram

De ud83cudde6ud83cuddf7 a JAPu00d3N bailando @zumba con este temu00f3n de @rombai ud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffb Usen #zumbaenjapon y suban su video, vamos! Su00famense ud83dude00ud83dudc4fud83cudffc u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 ud83cudfb5 Japu00f3n - @rombai ud83dudc83ud83cudffb: @eloisa.zj @malvinaabellon @indiindomito Choreo: @antocampaniello ud83dudccd: @restaurantjardinjapones #zumba #zumbafamily #zumbafam #zumbaargentina #zumbavideo #zumbaclass #zumbacommunity