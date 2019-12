¡Qué descuidón!: Connie Ansaldi jugó frente al espejo con el celu y mostró de más

View this post on Instagram

Vuelve vuelve Primavera ! Volviu00f3 mi marca de ropa favorita ! Mi amiga y diseu00f1adora @amorestrashcouture !!!!!! Amo ser su Musa . Chicas tiene los mejores vestidos del planeta y para todos los cuerpos o sea/ entran mis tetotas y las mini Tetis tambiu00e9n ! Las caderas italianas y las esbeltas danesas (ke dice ?) Si tenes una cinturita de avispa como yo : te la resaltan a morir y si tenes el diu00e1metro de la Tierra , igual quedas Reina. Porque asu00ed como hay un beso para cada boca , hay un vestido para cada mujer.