Suzy Cortez le erró al resultado, pero con esta foto la clavó en el ángulo

View this post on Instagram

O @fcbarcelona vai golear o timinho de Madrid nessa quarta-feira. Placar do #ElClu00e1sico 6-0, com GOAT @leomessi marcando 3 gols, @luissuarez9 2 gols e 1 gol do melhor zagueiro do mundo @3gerardpique. #Foru00e7aBaru00e7a ud83dudd35ud83dudd34 Fotos: @daviborgesofficial