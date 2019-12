¡No te la podés perder!: Catherine Fulop se arrancó la remera con los dientes y mostró...

View this post on Instagram

Detru00e1s de una persona fuerte y decidida hay una historia que la hizo mu00e1s fuerte au00fan. Toma aire, abre los ojos y elige tus batallas, solo aquellas que valen la pena luchar. Con el tiempo te daru00e1s cuenta que en algunas, es mu00e1s importante tener paz que tener razu00f3n. Muchos me preguntan por quu00e9 me ejercito tanto, pues porque me provoca esta sensaciu00f3n maravillosa de fortaleza y energu00eda donde siento que todo lo puedo. Asi brillando y explotada de energu00eda te lo recomiendo! En el gym no sudamos.....brillamosud83dudcaa Se les quiere! ud83eudd8bu2665ufe0f #ejercitarse #gimnasio #vidasana #estilodevida #salud #paz #healthylifestyle Gracias por siempre estar @verosegreto mi #onlinecoachingfitnessplan