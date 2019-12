Flor Vigna y una revelación muy al natural: Abierta de piernas y de corazón

View this post on Instagram

Du00eda especial. Du00eda de observar el camino al que apostu00e9, al que invertu00ed AMOR , ENERGu00cdA y TIEMPO. Du00eda de abrazar fuerte a esas personas que enriquecen tu vida. Du00eda de poner pausa para AGRADECER todo lo bueno y prometerse aprender de todo lo malo y asu00ed nunca mu00e1s darle lugar. Cada du00eda me conozco mu00e1s,me descubro mu00e1s , no quiero perder mu00e1s tiempo con mi versiu00f3n sumisa, esa versiu00f3n que por miedos, paradigmas y comodidad responde mu00e1s a la mirada del otro que a la propia. No quiero HACER lo que me digan , quiero SER. Quiero tener muchas anu00e9cdotas, experiencias y vivencias. Quiero DAR todo el amor que tengo y RECIBIR todo el amor que me den. Gracias por este au00f1o maravilloso,cada momento abro mu00e1s los ojos y veo cuu00e1l es la VIDA que quiero CREAR ! A JUGARsela con TODO !!! GRACIAS VIDA PLANEO HONRARTE FUERTE u2665ufe0f