Stephanie Demner de espaldas, toma una decisión muy "ajustada"

View this post on Instagram

1, 2, 3, 4 y 5 ud83dude02ud83dude02 no me pude decidir cuu00e1les me gustaban mu00e1s y por eso saquu00e9 una nueva cu00e1psula d ropa deportiva con toooodos estos modelos ud83eudd29 a uds cual les gusta mu00e1s?ud83dude0d les dejo link en mi biografu00eda para que puedan comprarlas y lleguen a sus arbolitos ud83dude0du2764ufe0f