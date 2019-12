Vicky Xipolitakis se puso a maquillar delante del espejo y no se percató que se veía más allá de su cara

View this post on Instagram

Mi primera noche despuu00e9s d ser mamu00e1!!!!!!!!!! Ahora que bebe estu00e1 mas grande y me dueme toda la noche aproveche a salir para reencontrarme con mi mujer interior #Mamu00e1yMamita ja u2764ufe0f #NocheDeViernes con las bebas!!!! @candebaez @candelabaezestetica @majosecita22 @lucasdiezok