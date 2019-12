Sofía Bonelli, la novia de Claudio Caniggia, reconoció que perdió un embarazo

La novia de Claudio Caniggia, Sofía Bonelli, habló con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y contestó varias preguntas que le hizo el conductor. La pareja regresó en los últimos días de México y se empezó a rumorear que la joven estaba embarazada luego de que el relacionista público Gaby Álvarez posteara un video en Instagram.

La primera pregunta la realizó Ángel, y fue directo al grano: “Empiezo por lo más importante. ¿Estás embarazada?”, apuntó, a lo que Bonelli respondió: “No, no estoy embarazada. Fue un tema que te hablé cuando salió la noticia, es un tema delicado, no quise hablar mucho, salió a través de una manera que yo no quería, fue una situación dolorosa, fue feo, por eso no quise hablar. No era de dos meses, sino era más de días. No quise decir nada”.

Pero luego continuó, al borde del llanto: “Perdón por la voz, ayer estuve muy mal. Estuve viviendo situaciones muy feas. Mucha violencia de parte de varias personas, yo ya lo vengo viviendo desde abril a través de mensajes, amenazas, pero bueno puntualmente estoy hablando con vos por un hecho puntual cuando volví de México a Buenos Aires el otro día, me cruzo a esta chica, Macarena, en el hotel”.

Muy concentrada en su relato, la pareja del Pájaro siguió apuntando contra la novia de Alex, Macarena Herrera: “No era la primera vez que pasaba, ella tuvo varios episodios conmigo de agresiones, todas personales, cara a cara. Nunca la insulté ni le dije nada, siempre me callé, ni siquiera hice una denuncia. Pero viste cuando te cansas y decís p… madre por qué me la tengo que bancar yo. Me banqué a la ex de él, todo bien, lo entiendo, es la ex, te pueden joder mil cosas, pero hay cosas que no tengo que aguantar”.

Pero como la primera pregunta había sido sobre su embarazo, Ángel de Brito interrumpió y volvió a hacer referencia al inicio de la charla, por lo que ella titubeó: “Sí, estuve embarazada, de apenas unas semanas, una semana y algo. No era nada, no podría decir ni sí ni no, porque si salía a decir algo quedaba mal”, indicó Sofía.

“¿Esto se enteraron en México? Por eso Gaby Álvarez sube ese video y ahí nos enteramos todos”, le dijo el conductor a la entrevistada. Pero, con mucha congoja, Bonelli respondió: “Sí, habla al pedo. Dejalo ahí. Se le escapó”.

Pero el incisivo periodista siguió preguntando sobre el tema: “¿Querías ser mamá?”, a lo que la joven le contestó: “No es algo que estaba planeado, o siempre pienso en que es un quilombo más, porque es así. No era el momento”. Ante esta situación, una panelista le preguntó por qué ese embarazo no siguió avanzando y Yanina Latorre le preguntó si había sido un aborto espontáneo: “No quiero decir nada más. Es un tema mío, emocional, es un tema mío”.