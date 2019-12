¡Picarona! Ailen Bechara te invita a pecar

View this post on Instagram

Muffins de zanahoria y avena! ud83eudd55 Realmente estu00e1n deliciosos y esponjosos! Saben: no podu00eda encontrar una receta que me quedara realmente bien. O muy duros, o muy secos, o incomibles. Esta receta la invente con otra y saliu00f3 espectacular ud83eudd29 . ud83eudd55ud83eudd55ud83eudd55ud83eudd55 . - 3 huevos enteros - 1 taza de harina de almendras - 1 taza de avena entera - 1/2 taza de azu00facar mascabo - 1 taza de zanahoria rallada - polvo p hornear -180 grados 35 minutos ud83dudc4cud83cudffb . ud83dudc49ud83cudffcLe fui agregando aparte: coco rallado, esencia de vainilla, un poco mu00e1s de endulzante. Esto es a gusto, pero depende de cu00f3mo vas viendo cu00f3mo te va quedando. . Los hacen????? Despuu00e9s me mandan foto ud83dude09u263aufe0f