¡Mamita, qué calor!: Laurita Fernández confiesa cómo le gusta ponerse la parte de abajo

La modelo, bailarina y ex conductora de " Combate" esta de paseo por las playas mas paradisiacas del mundo, y de gusto posa para las fotos. Ella muestra una de sus preferencias.

Como indica el manual de toda fashionista, esta temporada se usan las mallas y bikinis con estilo 80`s. Pero en su caso ella defiende su estilo mas próximo, ya que es todo un simbolo como usar la parte inferior de la bikini.

Con un estilo leopardo, un clásico del animal print, Laurita escribe al pie de una foto muy picante:

"Definitivamente soy de los 90’ . No me hallo con la bikini enganchada para arriba. La veo en fotos y me gusta, me lo pongo yo y me veo rareeeeesema.Aguante la malla tiro bajo, aguante Britney, bandana y las spice girls "