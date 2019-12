¡Jimena Barón llena de amor!: ¿Quién se tatuó el nombre de su hijito?

View this post on Instagram

El 8 fue el cumple de Mari, no subu00ed nada antes xq no encontraba esta foto. Mari me cuida desde mis 5 au00f1os, me hizo las trenzas y colitas, me llevu00f3 al colegio, me buscu00f3, me cocinu00f3, me retu00f3, viu00f3 mil pelu00edculas conmigo, nos tomamos mil bondis y subtes y me llevu00f3 a pasear por todos lados, incluso en los du00edas que tenu00eda libres. De muy chica me pareciu00f3 obvio tenerla, crecu00ed con ella, siempre estaba. Hoy que soy mamu00e1 (despuu00e9s de superar su abandono por 200 pesos, pues la perdone pero no perdu00ed la memoria) la sigo teniendo en casa y ahora a cargo de mi hijo y valoro todo MUCHO Mu00c1S, muchu00edsimo mu00e1s. Me volvu00ed a cruzar con Mari cuando mi vida estaba dada vuelta, solo sabu00eda que tenu00eda que empezar a grabar una tira y que tenu00eda un bebu00e9 de un au00f1o. Estaba muy sola, tenu00eda que organizarme pero estaba muy triste y asustada, le pedu00ed que por favor me ayude. Ella renunciu00f3 a su trabajo y volvimos a estar juntas. No es obvio tener a Mari, es un regalo que me diu00f3 la vida. Mari se tatuu00f3 el nombre de mi hijo. Mari lo lleva de paseo en sus du00edas libres. Mari durante las vacaciones lo extrau00f1a y me pide venir a verlo. Mari no es la niu00f1era de mi hijo ni lo cuida cuando yo estoy ocupada, ella es parte de la familia y lo cru00eda conmigo. Espero que quienes tengan a alguien asu00ed en su vida la traten como se merece, el lugar que ocupan es inmenso e impagable. A veces voy a algunas casas y veo esos disfraces que les ponen a las chicas que trabajan ahu00ed, o veo que las hacen comer solas encerradas en la cocina y no puedo creerlo. Yo no podru00eda hacer nada de lo que hago si ella no estuviera, y no es una frase linda, es la absoluta verdad. Admiro tu capacidad de amar y cuidar, sos una de las personas mu00e1s buenas que conozco. Te queremos con el alma @monatrinidadlopez y como te dije de chiquita en una carta, siempre voy a estar para vos como vos estu00e1s para nosotros u2665ufe0f