Antonio Gasalla lanzó una polémica frase sobre Flavio Mendoza: “Compró un nene”

En la mañana de este jueves, el capocómico Antonio Gasalla realizó una polémica declaración en Los Ángeles de la Mañana sobre Flavio Mendoza. Es de público conocimiento que ambos están enemistados desde hace un tiempo, y esta vez generó repudio en los panelistas del programa conducido por Ángel de Brito al referirse a la paternidad del productor.

Inicialmente, la entrevista estaba enfocada en promocionar el espectáculo que realizará en Mar del Plata 2020 junto a Marcelo Polino. Pero, luego de recorrer su extensa carrera, Ángel de Brito le mencionó su salida del espectáculo de Mendoza, luego de que no acordaran. Ante esto, Gasalla respondió: “No me bajé”, a lo que el periodista agregó: “Pero a Flavio no le gustó lo que sucedió, estaba molesto por la situación”, a lo que el cómico respondió: “Bueno, se habrá enojado. Yo no me enojo”.

Pero la conversación siguió, y el actor relató que no volvió a tener diálogo con el director artístico y lanzó su polémica clase: “Nunca hablamos porque abría un circo, un baile, un no sé qué. Y compró un nene, compró un nene, y qué se yo”. Esto no pasó desapercibido y Graciela Alfano reaccionó: “¡No! ¿Cómo que compró un nene?”, a lo que Gasalla prosiguió con su relato.

Ángel de Brito tuvo que intervenir y apuntar: “Flavio fue papá, no compró un nene”. El resto de los panelistas rompieron en murmullos y manifestaron su repudio. Pero el cómico redobló la apuesta: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”. Flavio Mendoza fue papá el 12 de abril a través del método de vientre subrogado. Su hijo Dionisio nació en Estados Unidos.