¡Epa! Más relajada, Juliana Awada agradeció, se agachó demasiado y mostró de más

Hace algunas semanas empezamos a agradecer a quienes nos acompau00f1aron estos au00f1os: custodios, Granaderos, personas que trabajaron con dedicaciu00f3n en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada, pero hoy les quiero dar las gracias a ustedes. Gracias por acompau00f1arme todos los du00edas en las actividades oficiales o cuando compartu00eda imu00e1genes de mi familia y nuestra vida en Olivos. Gracias por sus mensajes de apoyo y sus palabras, que me hicieron sonreu00edr y me dieron fuerzas cuando las necesitaba. Gracias por desearnos siempre lo mejor. Quiero invitarlos a que sigamos juntos en Instagram para no perder este vu00ednculo tan lindo que nos une. Acu00e1 los espero. Ser su primera dama fue un honor. Gracias.