¡Al rojo vivo! Catherine Fulop levantó suspiros con su nuevo vestido

View this post on Instagram

La gala Aniversario de @revistacaras ameritaba este vestido espectacular de mi amigo diseu00f1ador @gionnistraccia yo feliz de haberlo llevado para tan especial ocasiu00f3n. Te adopte para siempre mi amor ud83dude01u2665ufe0f #revistacaras #aniversario #caras27au00f1os