El plan que tiene Diego Latorre para recuperar el amor de Yanina

Después de que en los últimos años la relación entre Diego y Yanina Latorre se volviera conflictiva por las infidelidades que salieron a la luz del ex jugador de fútbol, pusieron punto final. La panelista de Los Ángeles de la Mañana blanqueó al aire la situación en un diálogo con Ángel de Brito. Entre tantas cosas, sostuvo que el más perjudicado por el punto final del matrimonio de 25 años era él.

Luego de esta situación, ya se lo había visto a Diego jugando un picadito de fútbol con Lalo Maradona y amigos, y ahora rompió el silencio en el programa del ciclo de radio Mitre conducido por Diego Leuco: “Yanina contó la verdad”, reconoció. Además, sostuvo que esto venía desde hace varios meses y que si este año habían empezado a hablar bien del tema. Ambos llevan adelante un matrimonio de 25 años y además tienen dos hijos en común, Lola y Dieguito. Todo esto estuvo en su consideración pero aseguró que “ella quería distanciarse”.

Además, el ex jugador de Boca y la Selección indicó que Yanina no veía que la relación estuviera fluyendo bien y que empezaron en julio o agosto el proceso de separación. Aunque, por otro lado, Diego habló de sus propias intenciones de recomponer la relación: “Más de mi parte que de parte de ella. Hay una armonía total, no hay inconvenientes o conflictos, somos gente adulta, y hay mucho amor en el medio”.

También indicó que tenían vacaciones pagadas y que afrontarán lo que viene de acá a febrero juntos: “Son las vacaciones de los nenes y las vamos a vivir todos juntos como familia. Y ver si en ese tiempo podemos volver a sentir lo que había, sobre todo ella. Yo tengo ganas de volver”, contó. Sobre el final, se abrió como nunca antes: “Ella es parte de mi ser. Para mí la prioridad es la familia y sobre todo, el amor que siento por Yanina”.