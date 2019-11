La Beriso: el rock "traicionero" que pasó por San Juan

Fotos: Gabriel Iturrieta

El grupo de Avellaneda liderado por Rolo Santori llegó a San Juan con su séptimo álbum de estudio "Giras y Madrugadas" bajo el brazo, un título que resume los años que lleva la banda en la ruta, siempre sólido, multitudinario y grabando discos exitosos.

Aunque para muchos el resultado que dio el último material discográfico es lo que se considera conservador y poco incendiario. Una especie de bohemia adolescente estereotipada, con guiños pícaros a la trasnoche y los vicios que atraviesan todo el disco por no pasar de los mismos tres acordes y recurrir siempre a las mismas temáticas.

Pero a nuestro público no le importó porque el show de por si dejó lo de siempre. Canciones que apuntan al romance, la melancolía y el estallido que se logra de a poco, pero cuando llega es sensacional.

Algo llamativo en la noche de rock que dejó La Beriso es que el público, a diferencia del show de Las Pelotas, esta vez fue ATP (Apto para todo público) porque en el mismo recital había niños de 4 a 5 años pasando por adolescentes, rockeros viejos y otros no tan viejos que compartían el mismo gozo por la banda.

El show fue fantástico. Sartorio realmente tiene una voz personal que deja impregnadas sus letras y crea por momentos una intimidad completa entre el público y la banda. Y eso fue lo que se logró en Hugo, Un lugar que no estaba del todo lleno pero que sin lugar a dudas no faltó la gentileza de cantar cada tema. No faltaron “Madrugada” (el momento del día que Rolo elige para componer), “Tres mujeres”, “Risas de pobre”, la enérgica “Legui”, “Tan sola” y “Ella”, entre otras canciones.

Hubo algunas modificaciones en la formación original pero la esencia fue la misma, lo que si cambio es la confrontación y la polémica que nos tiene acostumbrado Rolo en cada una de sus presentaciones. Y lo que a diferencia de otros show del país donde el cantante fue cuestionado por público por sus dichos homofóbicos contra los gays, mujeres trans e incluso ser el paraavalancha del presidente Macri cuando la gente lo insultaba; en esta oportunidad estuvo tranquilo y solo se limitó a dialogar con la gente de tanto en tanto, preguntando si todo estaba bien o si el sonido era óptimo.

Más allá de sus declaraciones que son repudiables y que por supuesto la gente se lo hizo sentir en más de una oportunidad, la banda sigue convocando y creemos que el cantante después de tantos palos finalmente aprendió, habrá que esperar hasta la próxima presentación porque para la crítica y varios medios Rolo es el “Micky Vainilla del Rock”. El personaje de ficción de Peter Capusotto que retrata a una persona con ideales de derecha y que hace poco también fue señalado como tal el político Miguel Ángel Picheto durante uno de los “debates” presidenciales.