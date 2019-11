¿Y Lautaro Martínez?: Agus Gandolfo subió una foto 'chapando' con su nuevo novio

View this post on Instagram

Bienvenidos 24 ud83cudf82u2665ufe0f Gracias a mi amor @lautaromartinezz10 por todas las sorpresas y todo lo que haces por mi, ojalu00e1 sigamos aprendiendo juntos para siempre. Gracias mami @ale.flores74 por estar acu00e1 en mi du00eda, sabes que eso para mi no tiene precio. Gracias por tanto cariu00f1o, a los que estu00e1n acu00e1 conmigo que me hacen sentir como en casa y a los que estu00e1n en casa que me hacen sentir que nunca me fui. Y a todos por los mensajitos que de a poco voy leyendoud83dude3b Disculpen por tantos u201cgraciasu201d pero no puedo hacer otra cosa que agradecer, soy feliz y no me hace falta mu00e1s nada. Amen, agradezcan y perdonen siempre que despuu00e9s de todo ser buena persona es lo u00fanico que nos diferencia del resto u2728u2665ufe0f