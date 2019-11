Ni lo dudés: quedate con quien te mire como Jésica Cirio a...

View this post on Instagram

Felices 5 au00f1os de casados @minsaurralde_ ud83eudd70ud83dudc9cud83dudc9cud83dudc9cPor mucho mu00e1s amor y alegru00eda!! Gracias por ser mi compau00f1ero, mi compinche, mi marido perfecto y por ser un papu00e1 tan dulce y tierno! Brindo por seguir viviendo la vida juntos con alegru00eda y muchas risas mu00e1s u2764 te amo hasta la luna ud83eudd17ud83dude0dud83dudc9d